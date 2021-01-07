«مكرمة سعودية» تقفز بأسعار النفط.. 54 دولاراً للبرميل

المناطق_ الرياض

تفاعلت أسعار النفط إيجابا أمس (الأربعاء)، بعد إعلان السعودية خفضا طوعيا إضافيا للإنتاج خلال فبراير ومارس، لتهدي سوق النفط 35 مليون دولار يوميا. وارتفعت الأسعار، أمس، لأعلى مستوى منذ فبراير 2020. وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.59% إلى 54.45 دولار للبرميل خلال تعاملات الأربعاء لتصعد إلى أعلى مستوى في 11 شهرا، بعدما قفزت 4.9% أمس الأول. وللمرة الأولى منذ انتشار فايروس كورونا، ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي، فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل، لتربح 1%، بعد أن أغلق العقد مرتفعا 4.6% الثلاثاء. ووصف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الخفض الطوعي لإنتاج النفط بأنه بادرة على حسن النوايا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدعم أسواق النفط. وأعلنت السعودية خفضا طوعيا إضافيا لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً في فبراير ومارس المقبلين، زيادة على حصتها من تخفيضات مجموعة «أوبك+».