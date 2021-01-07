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«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية مسبوقة برياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق

«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية مسبوقة برياح مثيرة للأتربة على 8 مناطق
http://almnatiq.net/?p=937537
المناطق_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير (تشمل السواحل منها ) وتمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض وتبوك، والمدينة المنورة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة. ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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