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تويتر وفيسبوك يعلقان حسابات ترمب بعد اقتحام محتجين للكونجرس

تويتر وفيسبوك يعلقان حسابات ترمب بعد اقتحام محتجين للكونجرس
http://almnatiq.net/?p=937546
المناطق_وكالات

علقت شركتا تويتر وفيسبوك يوم الأربعاء حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤقتا، بينما سارعت شركات التكنولوجيا العملاقة للتصدي لمزاعمه التي لا تستند إلى أدلة بشأن انتخابات الرئاسة، وسط أعمال شغب في العاصمة، بحسب ما نشرت “رويترز”

وأخفت تويتر ثلاث تغريدات لترمب وطلبت حذفها “نتيجة الوضع العنيف المستمر وغير المسبوق في العاصمة واشنطن” بعدما اقتحم محتجون مؤيدون لترامب مبنى الكونجرس في محاولة لإجبار الكونجرس على تعطيل تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن

وقُتلت امرأة بالرصاص أثناء الفوضى التي عمت المبنى

وقال فيسبوك في وقت لاحق إنه سيمنع صفحة ترمب من وضع منشورات لمدة 24 ساعة بسبب انتهاكين اثنين لسياسة الموقع

وقال تويتر إنه علق حساب ترمب لمدة 12 ساعة، وإنه إذا لم يتم حذف التغريدات فسيظل الحساب مقفلا، وهو ما يعني أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا الحساب

وأضافت في تغريدة أيضا أن أي انتهاكات في المستقبل للقواعد ستؤدي إلى تعليق الحساب بشكل دائم

وحذفت شركة فيسبوك وشركة يوتيوب، التابعة لمجموعة ألفابت، تسجيلا مصورا لترمب واصل فيه تقديم مزاعم بلا سند بأن الانتخابات قد زُورت، رغم أنه طالب المحتجين بالانصراف

وقال آدم موسيري، رئيس موقع انستجرام، المملوك لفيسبوك، إنه تم حذف الفيديو من انستجرام أيضا وإن حساب الرئيس عليه سيظل معلقا لمدة 24 ساعة

وتواجه شركات التكنولوجيا ضغوطا للتصدي للمحتوى المضلل على منصاتها بشأن الانتخابات الأمريكية

ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على طلب للتعليق

وقال جاي روزين نائب رئيس فيسبوك للنزاهة، في تغريدة إن شركة التواصل الاجتماعي حذفت فيديو ترامب “لأننا نعتقد أنه يسهم في زيادة مخاطر العنف الدائر بدلا من أن يقلصها”

وقالت يوتيوب إن الفيديو ينتهك سياستها المناهضة للمحتوى الذي يزعم أن “تلاعبا واسع النطاق أو أخطاء قد غيرت نتيجة الانتخابات الأمريكية لعام 2020”

كانت فيسبوك وتويتر قد وضعتها تحذيرات واتخذتا إجراءات في البداية لإبطاء انتشار الفيديو.

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