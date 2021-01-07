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الاتحاد الأوروبي يوافق على لقاح «موديرنا»

الاتحاد الأوروبي يوافق على لقاح «موديرنا»
http://almnatiq.net/?p=937549

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس (الأربعاء)، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة «موديرنا» الأميركية المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس

وقالت الهيئة الناظمة، ومقرها أمستردام، في بيان، إن «وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح (موديرنا) المضاد لـ(كوفيد 19)، للحؤول دون إصابة الأشخاص ابتداءً من سن 18 عاماً بفيروس كورونا 2019»

وهذا ثاني لقاح يحصل على ترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية، بعد السماح باستخدام لقاح «فايزر- بايونتيك» في دول الاتحاد الـ27، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»

وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية إيمير كوك، في بيان، إن «هذا اللقاح يوفر لنا أداة أخرى للتغلب على حالة الطوارئ الحالية». وأضافت «إنه دليل على جهود والتزام جميع المعنيين بأن يكون لدينا توصية إيجابية ثانية للقاح بعد أقل من عام على إعلان منظمة الصحة العالمية عن الجائحة»

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن الترخيص يمثل «نبأً ساراً لجهودنا في توفير مزيد من لقاحات (كوفيد 19) إلى الأوروبيين».

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