وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

المناطق_ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير إدارة الحسابات الدائنة والمدينة: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، ويفضل شهادة الماجستير في تخصصَي: (إدارة الأعمال، أو المحاسبة).

– مدير إدارة التخطيط والأداء الاستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأشارت الهيئة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.