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الأمم المتحدة تندد باقتحام الكونغرس: احترموا العملية السياسية في واشنطن

الأمم المتحدة تندد باقتحام الكونغرس: احترموا العملية السياسية في واشنطن
http://almnatiq.net/?p=937562
المناطق_وكالات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره بالحزن إزاء الأحداث التي وقعت أمس بمقر الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وشدد دوجاريك على أهمية أن يؤكد القادة السياسيون، في مثل هذه الظروف، لمؤيديهم الحاجة للامتناع عن العنف واحترام العمليات السياسية وسيادة القانون.

وأعرب رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير من جانبه عن قلقه بشأن التطورات التي وقعت أمس في مقر الكونغرس الأمريكي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي إحدى أكبر الديمقراطيات في العالم، وأن السلام واحترام العمليات الديمقراطية سيسودان في هذا الوقت الحرج.

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