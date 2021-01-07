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قصف إسرائيلي يستهدف مواقع سورية

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع سورية
http://almnatiq.net/?p=937565
المناطق_وكالات

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل الأربعاء الخميس، أن ضربات جوية استهدفت مواقع جنوب دمشق، في وقت تحدث إعلام النظام السوري عن تصد لغارات إسرائيلية.

وقال المرصد السوري على موقعه الرسمي “بعد أقل من 48 ساعة لزيارة ضباط من الحرس الثوري (الإيراني) للمنطقة.. ضربات جوية إسرائيلية تستهدف عدة مواقع جنوب العاصمة دمشق”.

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تصدت، ليل الأربعاء، لغارة إسرائيلية في جنوب البلاد.

وذكرت سانا في نبأ عاجل أن نظام الدفاع الجوي السوري تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى “سماع دوي انفجارات في سماء جنوب دمشق”.

يذكر أن إسرائيل استهدفت منذ عشرة أيام تقريباً، مواقع وأهداف لميلشيات إيرانية في سوريا، أسفرت عن سقوط 6 قتلى على الأقل.

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