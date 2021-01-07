المناطق_ الرياض

تعلن الأكاديمية السعودية الرقمية وهي إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن فتح باب التسجيل في معسكر همة للأمن السيبراني تاسع معسكرات الهمم الرقمية، وهو معسكر مجاني مكثف ومتخصص عن بعد ومدته 14 أسبوعاً مع شهادة اجتياز معتمدة

ويهدف المعسكر لتحديد التهديدات وجمع البيانات وتحليلها وربطها والمعرفة العملية بجدران الحماية وإدارتها

والإلمام بأساسيات الأمن السيبراني وإدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام والاستجابة للحوادث السيبرانية والتحليل الرقمي واستقصاء المخاطر

يقام المعسكر (عن بعد) لمدة 14 أسبوعا بأكثر من 560 ساعة تدريبية بما يعادل (8) ساعات يومياً من 9 صباحاً حتى 5 مساءاً

سوف يقام التدريب عن بعد من الأحد 1442/6/25هـ (الموافق 2021/2/7م)، حتى الخميس 1442/10/22هـ (الموافق 2021/6/3م)

ومن ضمن شروط القبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال ونساء) وخريج بكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات التقنية والمعلوماتية

وإتقان اللغة الإنجليزية (جميع المواد التدريبية والاختبارات ستكون باللغة الإنجليزية)

التفرغ التام وعدم الارتباط بأي جهة عمل وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية

إجتياز مرحلة التحديات والمهارات التقنية وتوفير جهاز كمبيوتر لا تقل سعته عن 4 جيجابايت واتصال مستقر بالإنترنت طوال فترة المعسكر وإجتياز المقابلة الشخصية

ومن ضمن المزايا: تدريب مجاني عن بعد وتدريب نوعي مكثف في المجال وإرشاد مهني من خبراء مهنيين والحصول على شهادة إجتياز المعسكر وتعزيز فرصة الحصول على الوظيفة في نفس المجال

وسيتم التسجيل من خلال الرابط : https://sda.edu.sa