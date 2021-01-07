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إيفانكا ترامب تحذف تغريدة أوقعتها في مأزق

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إيفانكا ترامب تحذف تغريدة أوقعتها في مأزق

إيفانكا ترامب تحذف تغريدة أوقعتها في مأزق
http://almnatiq.net/?p=937576
المناطق_وكالات

رغم أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، دعت مقتحمي مقر الكونغرس إلى تجنب العنف، فإنها استخدمت لفظًا فتح النار عليها واضطرها إلى حذف تغريدة أثارت الجدل

وأبدت إيفانكا دعمها لتحركات أنصار والدها الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن، ليل الأربعاء، ووصفت في تغريدة على موقع تويتر المشاركين في الأحداث بأنهم وطنيون

ومع تصاعد الأحداث غردت إيفانكا قائلة: أيها الوطنيون الأميركيون. أي خرق أمني أو عدم احترام للقانون غير مقبول. يجب أن يتوقف العنف على الفور. من فضلكم كونوا سلميين

إلا أن إيفانكا سرعان ما حذفت التغريدة بعدما تعرضت لهجوم شديد، انصب على استخدامها كلمة الوطنيون

وجاءت تغريدة ابنة ترامب في أعقاب أخرى كتبها الرئيس المنتهية ولايته، وشجع فيها المشاركين في الأحداث على البقاء سلميين و دعم الشرطة وقوات إنفاذ القانون

لكن بعد انتقادات فورية، حذفت إيفانكا تغريدتها

وردت ابنة ترامب على تغريدة استنكارية لصحفية في شبكة سي إن إن ، قائلة إنها تعني فقط المحتجين السلميين بلفظ الوطنيين

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