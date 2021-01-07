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كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض يدرسون الاستقالة

كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض يدرسون الاستقالة
http://almnatiq.net/?p=937592
المناطق_وكالات

كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن العديد من كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب، ومن بينهم مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين، يفكرون في الاستقالة، في أعقاب قيام محتجين مؤيدين لترامب باقتحام مقر الكونغرس.

ونقلت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية عن المصادر القول، إن أوبراين ونائب مستشار الأمن القومي مات بوتينغر، ونائب رئيس كبير موظفي البيت الأبيض كريس ليدل يفكرون في الاستقالة.

وكان أوبراين اتخذ الليلة الماضية خطوة غير معتادة بالدفاع عن نائب الرئيس مايك بنس، وقال إن بنس يظهر شجاعة برفضه الاستجابة لضغوط ترامب لعرقلة المصادقة على نتائج الانتخابات.

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