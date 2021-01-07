يساعد في نمو الشعر ويعالج الأمراض الجلدية.. فوائد صحية مذهلة لـ«فيتامين B10»

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يعد فيتامين B10‎، المعروف أيضًا باسم حمض بارا أمينوبنزويك والذي يشار إليه اختصارًا بـPABA، نوع فيتامين غير مشهور ينتمي إلى مجموعة فيتامينات B. ويوجد في كل من الأطعمة النباتية مثل الحبوب ومنتجات اللحوم.

وفقا لما نشره موقع العربية نت نقلاً عن موقع Boldsky الأميركي، يشتهر هذا الفيتامين الأساسي باسم “فيتامين واقي الشمس” بسبب نشاطه الوقائي ضد الأشعة فوق البنفسجية و”فيتامين في فيتامين” حيث يساعد في إنتاج حمض الفوليك (فيتامين B9) في الجسم.

مصادر فيتامين B10‎

تشمل الأطعمة الغنية بـ PABA الحبوب الكاملة والبيض واللحوم العضوية، على وجه الخصوص الكبد والفطر وخميرة البيرة. ويمكن لجسم الإنسان أيضًا أن ينتج بشكل طبيعي مادة كيميائية في الأمعاء بمساعدة بعض البكتيريا.

تستخدم مكملات B10 بشكل أساسي لعلاج الأمراض المختلفة المتعلقة بالجلد مثل البهاق ومرض بيروني وتصلب الجلد. ويعد هذا هو سبب إضافة فيتامين B10 إلى الكريمات الموضعية وواقيات الشمس نظرًا لفعاليتها في علاج مشاكل الجلد. ولا يتم تناول فيتامين B10‎ عادة عن طريق الفم بسبب الجدل حول بعض الآثار الجانبية التي يتسبب فيها لبعض الأجسام.

فوائد فيتامين B10‎

1. يعالج الأمراض الجلدية

2. يمتص الأشعة فوق البنفسجية

3. يساعد في نمو الشعر

4. يساعد في علاج العقم عند النساء

5. يعالج متلازمة القولون العصبي

6. مضاد للحساسية

7. الوقاية من الحمى الروماتيزمية

8. يؤخر أعراض الشيخوخة

9. تحسين التمثيل الغذائي

10. تكوين خلايا الدم الحمراء

11. علاج أمراض العيون