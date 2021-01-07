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إعلان «حالة الحرب» ضد كورونا في الصين بعد ارتفاع الإصابات

إعلان «حالة الحرب» ضد كورونا في الصين بعد ارتفاع الإصابات
http://almnatiq.net/?p=937598
المناطق_وكالات

تشهد الصين أكبر عملية تفش لفيروس كورونا منذ أشهر؛ حيث ارتفع عدد الحالات في إقليم هوبي خارج بكين إلى 90 حالة في غضون أيام، واستنفرت السلطات وأعلنت «حالة الحرب»، في مكافحتها للفيروس، وتعطلت خطوط النقل بالحافلات والقطارات والطائرات إلى عاصمة المقاطعة شيجياتشوانج (300 كم شمال شرقي بكين).

اليوم الخميس، وحده، سجلت اللجنة الصحية 51 إصابة جديدة بالفيروس في الإقليم حول العاصمة، وحذرت من صعود إضافي في الإصابات، وتم الإبلاغ عن عشرات الحالات التي لا تظهر عليها أعراض. 

ويتم إجراء اختبارات لـ 11 مليون شخص، كما تم وضع حواجز على الطرق، وفي شيجياتشوانج، وتم إغلاق بعض المناطق السكنية، كما تم تعليق الدراسة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية، وتم حشد المزيد من الكوادر الطبية.

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