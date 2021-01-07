احدث الأخبار

المحكمة العامة بجدة تُلزم سمساراً بإعادة ثمن عقارات مملوكة للدولة
تدشين خدمة الجواز الصحي.. والوزير الربيعة: بالشراكة مع «سدايا»
أبرز المواد
 بتكوين تحطم حاجز 37 الف دولار لأول مرة في تاريخها
أبرز المواد
 اليوم.. صدور بيان شهادة الكفاءة المالية للأندية السعودية
أبرز المواد
 وظائف في مستشفيات الأمن المركزي.. والتقديم يبدأ اليوم
أبرز المواد
 إصابة شابين بسبب خلل لعبة كهربائية بمهرجان ربيع المخواة
أبرز المواد
 وفقاً لبيان العلا..تغيير مسمى “قوات درع الجزيرة المشتركة” إلى “القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون”
أبرز المواد
 تَعرَّف على هوية المرأة التي قُتلت أثناء اقتحام أنصار ترامب مقر الكونجرس
أبرز المواد
 7 دول تتصدر وفيات كورونا.. و10 الأكثر إصابة بالفيروس عالميًا
أبرز المواد
 إعلان «حالة الحرب» ضد كورونا في الصين بعد ارتفاع الإصابات
أبرز المواد
 يساعد في نمو الشعر ويعالج الأمراض الجلدية.. فوائد صحية مذهلة لـ«فيتامين B10»
أبرز المواد
 كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض يدرسون الاستقالة
أبرز المواد
المحكمة العامة بجدة تُلزم سمساراً بإعادة ثمن عقارات مملوكة للدولة

المحكمة العامة بجدة تُلزم سمساراً بإعادة ثمن عقارات مملوكة للدولة
تدشين خدمة الجواز الصحي.. والوزير الربيعة: بالشراكة مع «سدايا»

تدشين خدمة الجواز الصحي.. والوزير الربيعة: بالشراكة مع «سدايا»

أبرز المواد
بتكوين تحطم حاجز 37 الف دولار لأول مرة في تاريخها

بتكوين تحطم حاجز 37 الف دولار لأول مرة في تاريخها

أبرز المواد
اليوم.. صدور بيان شهادة الكفاءة المالية للأندية السعودية

اليوم.. صدور بيان شهادة الكفاءة المالية للأندية السعودية

أبرز المواد

تَعرَّف على هوية المرأة التي قُتلت أثناء اقتحام أنصار ترامب مقر الكونجرس

تَعرَّف على هوية المرأة التي قُتلت أثناء اقتحام أنصار ترامب مقر الكونجرس
http://almnatiq.net/?p=937604
المناطق_وكالات

توفيت امرأة متأثرة بجروحها، كانت أصيبت بالرصاص في مبنى الكابيتول الأربعاء؛ إثر اقتحام أنصار دونالد ترامب مقر الكونجرس في واشنطن، كما أعلنت الشرطة الأمريكية.

ووفقًا لوسائل إعلام؛ فإن القتيلة تُدعى “آشلي بابيت”، وهي من عتاة مناصري ترامب، وقد أتت إلى واشنطن من سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن المرأة أصيبت بالرصاص في مبنى الكابيتول، إثر اقتحام أنصار دونالد ترامب مقر الكونجرس في واشنطن، وقد توفيت متأثرة بجروحها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة “ألينا غيرتس” إن الجريحة توفيت؛ في حين اكتفى قائد شرطة العاصمة الفيدرالية روبرت كونتي بالقول -خلال مؤتمر صحافي- إن تحقيقًا فُتِح لتحديد ملابسات إصابة المرأة بالرصاص.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية؛ فإن القتيلة تدعى “آشلي بابيت” وهي من عتاة مناصري ترامب، وقد أتت إلى واشنطن من سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

ونقلت قناة “كي يو إس آي” التلفزيونية التي تحدثت مع زوج القتيلة، أن “بابيت خدمت في الجيش لمدة 14 عامًا” وعملت في سلاح الجو الأمريكي، وكانت “من أشد المؤيدين للرئيس ترامب”.

ووفقًا للقناة التلفزيونية؛ فإن زوج القتيلة بقي في سان دييغو؛ في حين سافرت زوجته إلى واشنطن للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها ترامب أنصاره للاحتجاج على هزيمته أمام جو بايدن.

روابط ذات صلة

المحكمة العامة بجدة تُلزم سمساراً بإعادة ثمن عقارات مملوكة للدولة

المحكمة العامة بجدة تُلزم سمساراً بإعادة ثمن عقارات مملوكة للدولة
تدشين خدمة الجواز الصحي.. والوزير الربيعة: بالشراكة مع «سدايا»

تدشين خدمة الجواز الصحي.. والوزير الربيعة: بالشراكة مع «سدايا»
بتكوين تحطم حاجز 37 الف دولار لأول مرة في تاريخها

بتكوين تحطم حاجز 37 الف دولار لأول مرة في تاريخها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*