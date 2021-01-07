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وفقاً لبيان العلا..تغيير مسمى “قوات درع الجزيرة المشتركة” إلى “القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون”

وفقاً لبيان العلا..تغيير مسمى “قوات درع الجزيرة المشتركة” إلى “القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون”

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وفقاً لبيان العلا..تغيير مسمى “قوات درع الجزيرة المشتركة” إلى “القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون”

وفقاً لبيان العلا..تغيير مسمى “قوات درع الجزيرة المشتركة” إلى “القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون”
http://almnatiq.net/?p=937608
المناطق_ الرياض

قرارات مهمة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج تضمنها البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غرب المملكة.
وفقاُ لبيان العلا وافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على تغيير مسمى “قوات درع الجزيرة المشتركة”.
وحسب البيان فقد تم تغيير اسم قيادة “قوات درع الجزيرة المشتركة” إلى “القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون”، مؤكدا على دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس.
ويعود تاريخ إنشاء قوة “درع الجزيرة” إلى مرحلة تأسيس مجلس التعاون، حيث وافقت دول المجلس في دورة الانعقاد الثالثة بالعاصمة البحرينية المنامة عام 1982، على إقرار هذه القوة، “درع الجزيرة”، وتشكيلها وتحديد مهامها، لتتكامل بعد ذلك هذه القوة المشتركة من جميع دول المجلس وتلتئم في مقرها بمدينة حفر الباطن شمال السعودية سنة 1985.
وتشكلت القوة في البداية من 5 آلاف شخص، معظمهم من المملكة العربية السعودية، وتزايد عدد أفراد تلك القوة بعد ذلك حتى تعدت حاجز الـ40 ألف فرد من جميع دول المجلس.

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