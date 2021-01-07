وظائف في مستشفيات الأمن المركزي.. والتقديم يبدأ اليوم

المناطق_ الرياض

أعلنت شركة (إيه إم آي) العربية السعودية، عن توافر وظائف إدارية وصحية وفنية، للرجال والنساء، وذلك للعمل في مستشفيات الأمن المركزي في الرياض، وجدة، والدمام، والقصيم، وأبها.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة تشمل التالي:

– إخصائي علاج تنفسي (الدمام)، ويشترط الحصول على بكالوريوس علوم طبية تطبيقية تخصص الرعاية التنفسية، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص.

– فني علاج تنفسي (جدة) ويشترط الحصول على دبلوم فني العلاج التنفسي، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص.

– إخصائي تمريض (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها) ويشترط الحصول على بكالوريوس تمريض، ولديه رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول، ولا يشترط وجود الخبرة.

ـ فني تمريض (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها) ويشترط الحصول على دبلوم تمريض، ورخصة مزاولة المهنة، ولا يشترط وجود الخبرة.

ـ مساعد صحي تمريض (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، أبها) ويشترط الحصول على دبلوم أقل من سنتين بعد الثانوية، وأن تكون لديه رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول، ولا يشترط وجود الخبرة.

ـ مساعد طبيب أسنان (الرياض، جدة) ويشترط الحصول على بكالوريوس (مساعد طبيب أسنان) أو دبلوم بعد الثانوية، مع رخصة مزاولة المهنة، ولا يشترط وجود الخبرة.

ـ فني مختبرات طبية (الرياض، الدمام، القصيم) ويشترط الحصول على دبلوم في المختبرات الطبية، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التخصص.

– محاسب (الرياض) ويشترط الحصول على بكالوريوس أو دبلوم محاسبة، مع إتقان اللغة الإنجليزية وإجادة العمل على الحاسب الآلي، ولا يشترط وجود الخبرة.

ـ مساعد إداري (الرياض) ويشترط الحصول على دبلوم إدارة صحية، أو إدارة أعمال، أو إدارة عامة، أو ما يعادلها، مع خبرة سنتين وإتقان اللغة الإنجليزية.

ويشترط في المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية ،ويبدأ التقديم من اليوم الخميس (7 يناير)، من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني

مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة في عنوان الرسالة.