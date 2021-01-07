احدث الأخبار

ترمب : سيكون هناك انتقال منظم للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن
أبرز المواد
 الكونجرس الأمريكي يصادق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية
أبرز المواد
 جامعة القصيم تنظم محاضرة للتعريف ببرنامج «الجينوم السعودي» وأهدافه وإنجازاته
أبرز المواد
 الكونغرس يصادق على فوز بايدن رئيسا للولايات المتحدة
أبرز المواد
 “الرخيمي” الى رئيس رقباء بمرور الأرطاوية
منطقة الرياض
 الإمارات تبدأ تجارب اللقاح الروسي لكوفيد-19
أبرز المواد
 المحكمة العامة بجدة تُلزم سمساراً بإعادة ثمن عقارات مملوكة للدولة
أبرز المواد
 تدشين خدمة الجواز الصحي.. والوزير الربيعة: بالشراكة مع «سدايا»
أبرز المواد
 بتكوين تحطم حاجز 37 الف دولار لأول مرة في تاريخها
أبرز المواد
 اليوم.. صدور بيان شهادة الكفاءة المالية للأندية السعودية
أبرز المواد
 وظائف في مستشفيات الأمن المركزي.. والتقديم يبدأ اليوم
أبرز المواد
 إصابة شابين بسبب خلل لعبة كهربائية بمهرجان ربيع المخواة
أبرز المواد
ترمب : سيكون هناك انتقال منظم للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن

ترمب : سيكون هناك انتقال منظم للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن

أبرز المواد
الكونجرس الأمريكي يصادق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

الكونجرس الأمريكي يصادق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

أبرز المواد
جامعة القصيم تنظم محاضرة للتعريف ببرنامج «الجينوم السعودي» وأهدافه وإنجازاته

جامعة القصيم تنظم محاضرة للتعريف ببرنامج «الجينوم السعودي» وأهدافه وإنجازاته

أبرز المواد
الكونغرس يصادق على فوز بايدن رئيسا للولايات المتحدة

الكونغرس يصادق على فوز بايدن رئيسا للولايات المتحدة

أبرز المواد

المحكمة العامة بجدة تُلزم سمساراً بإعادة ثمن عقارات مملوكة للدولة

المحكمة العامة بجدة تُلزم سمساراً بإعادة ثمن عقارات مملوكة للدولة
http://almnatiq.net/?p=937630
المناطق_ الرياض

كشفت مصادر، أن المحكمة العامة بجدة ألزمت سمسارا عقاريا بتنفيذ حكم قضائي بإعادة المبالغ التي حصل عليها مقابل بيعه أراضي لا يملكها، من خلال اعتماد عمليات البيع على مدى عامين على وثائق محررة بدلا عن الصكوك الشرعية.

ووفقاً لـ «عكاظ»، فإن الحيثيات أثبتت أن الأراضي التي باعها العقاري من ممتلكات الدولة وجرت استعادتها من الجهات المختصة قبل عامين، وهو ما أوجد في وقت لاحق النزاع بين العقاري والمشترين.

وأشارت المصادر، إلى أن المشتري وشركاءه دفعوا مبالغ وشيكات وسندات لأمر السمسار العقاري للحصول على 100 قطعة أرض، قيمة القطعة الواحدة 75 ألف ريال، ولفتت إلى أن المدعى عليه تغيب عن حضور الجلسات، وعُد الحكم حضوريا على اعتبار تبلغه بنجاح عبر الرسائل النصية من نظام «أبشر».

من جانبها، قررت المحكمة السير في الدعوى وصدر حكم على السمسار العقاري يلزمه بإعادة الأموال التي حصل عليها لثبوت بيعه عقارات لا يملكها، وبات الحكم نهائيا بمقتضاه الشرعي والنظامي.

روابط ذات صلة

ترمب : سيكون هناك انتقال منظم للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن

ترمب : سيكون هناك انتقال منظم للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن
الكونجرس الأمريكي يصادق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

الكونجرس الأمريكي يصادق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية
جامعة القصيم تنظم محاضرة للتعريف ببرنامج «الجينوم السعودي» وأهدافه وإنجازاته

جامعة القصيم تنظم محاضرة للتعريف ببرنامج «الجينوم السعودي» وأهدافه وإنجازاته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*