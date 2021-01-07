“الرخيمي” الى رئيس رقباء بمرور الأرطاوية

قلد رئيس مركز الأرطاوية أ.مسير بن سلطان الدويش بمكتبه في ديوان الإماره ، رئيس قسم الحوادث بمرور الأرطاوية رئيس رقباء محمد بن محيا الرخيمي رتبته الجديدة . وذلك بحضور مدير مرور الأرطارية المكلف رئيس رقباء جبر باجد الجبيري ومدير الدوريات الأمنيه رئيس رقباء هزاع عايش الرخيمي و أعرب «الرخيمي» عن سعادته بهذه الترقية و أعدها حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والملك والوطن.
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