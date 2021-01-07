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“الرخيمي” الى رئيس رقباء بمرور الأرطاوية

“الرخيمي” الى رئيس رقباء بمرور الأرطاوية
http://almnatiq.net/?p=937636
المناطق_فلاج الشعيفاني

قلد رئيس مركز الأرطاوية أ.مسير بن سلطان الدويش بمكتبه في ديوان الإماره ،  رئيس قسم الحوادث بمرور الأرطاوية رئيس رقباء محمد بن محيا  الرخيمي  رتبته الجديدة .  وذلك بحضور مدير مرور الأرطارية المكلف رئيس رقباء جبر باجد الجبيري ومدير الدوريات الأمنيه رئيس رقباء هزاع عايش الرخيمي    و أعرب «الرخيمي» عن سعادته بهذه الترقية و أعدها  حافزاً  لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والملك والوطن.

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