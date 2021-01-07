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الكونجرس الأمريكي يصادق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية

الكونجرس الأمريكي يصادق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية
http://almnatiq.net/?p=937650
المناطق - واس

صادق الكونجرس الأمريكي على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته ، فوز بايدن ونائبته كامالا هاريس بالانتخابات بعد حصولهما على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترامب ونائبه بنس، مشيرًا إلى أن موافقة الكونجرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي يمهد الطريق أمام تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة في الـ 20 من شهر يناير الجاري.

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