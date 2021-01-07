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ترمب : سيكون هناك انتقال منظم للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن

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ترمب : سيكون هناك انتقال منظم للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن

ترمب : سيكون هناك انتقال منظم للسلطة بعد مصادقة الكونغرس على فوز بايدن
http://almnatiq.net/?p=937653
المناطق - وكالات

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بيانا هو الأول بعد مصادقة الكونغرس الأمريكي على فوز منافسه الديمقراطي بأصوات المجمع الانتخابي ليصبح بذلك الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب في بيان نشره على صفحته بفيسبوك: “رغم أنني اختلف كليا مع نتيجة الانتخابات، والحقائق ظاهرة بالنسبة لي، مع ذلك سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في الـ20 من يناير..”

وتابع ترامب قائلا: “قلت دائما بأننا سنستمر بقتالنا لضمان أن الأصوات القانونية فقط سيتم احتسابها، في الوقت الذي يمثل هذا نهاية أعظم فترة رئاسية أولى في تاريخ الرئاسة، هذه هي البداية فقط في قتالنا لجعل أمريكا عظيمة مجددا”.

وصادق الكونغرس الأمريكي، الخميس على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي وهو الحد المطلوب للمرشح للفوز بسباق الرئاسة الأمريكية، وانتهت عمليات المصادقة على نتائج المجمع الانتخابي حيث يتقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

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