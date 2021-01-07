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“هدف” يوقع اتفاقية تعاون مع “جاهز” لدعم توظيف المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات

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“هدف” يوقع اتفاقية تعاون مع “جاهز” لدعم توظيف المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات

“هدف” يوقع اتفاقية تعاون مع “جاهز” لدعم توظيف المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات
http://almnatiq.net/?p=937656

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اتفاقية تعاون مع شركة جاهز، لدعم توظيف المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات.

وتنص الاتفاقية التي وقعها سعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني مع سعادة الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الأستاذ غصاب المنديل، على الاستفادة من برنامج دعم التوظيف، حيث يغطي البرنامج كافة المهن والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص.

وفي هذا السياق قال مدير عام الصندوق، أن دعم التوظيف في نشاط توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، يأتي ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة.

وأكد الجعويني، مضي الصندوق في تعزيز فرص التدريب بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، للمساهمة في رفع جاهزية القوى الوطنية لسوق العمل وتنمية مهاراتها، بما يضمن الاستدامة والنمو الوظيفي.

من جانبه أبدى غصاب المنديل سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها تتواكب مع رسالة الشركة في دعم الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن “جاهز” تقود توطين الوظائف في قطاع التوصيل، وأن هذا البرنامج يأتي ضمن ثلاث برامج مميزة للتوطين منها برنامج مشترك مع بنك التنمية الاجتماعية سوف يعلن قريبا وبرنامج جاهز لإهداء المناديب سيارة بعد الالتزام بالعمل لمدة سنة واحدة.

وقال، أن الشركة تملك مجموعة كبيرة من الشباب السعودي يقود العمليات في أقسام الشركة المتعددة ويشكلون فريقاً متجانساً ساهم بشكل لافت في النجاحات التي حققتها جاهز خلال السنوات القليلة على تأسيسها، مشيرا إلى أن تربع جاهز على صدارة التطبيقات اتى نتيجة للاعتماد على الكوادر السعودية في جميع اقسام الشركة، متمنيا ان يكتمل العقد بالتحاق الشباب السعودي في التوصيل.

يذكر أن منصة جاهز التي تأسست في 2016م هي شركة تقنية سعودية رائدة في مجال إدارة توصيل الطلبات من المطاعم، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تأخذ موقعها وتكوّن قاعدة كبيرة من المستخدمين بلغت أكثر من ٥ ملايين مستخدم.

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