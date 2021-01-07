احدث الأخبار

هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق هويتها الجديدة .. والدورة البرامجية
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي هيئة المتاحف بالمملكة الدكتور ستيفانو كاربوني
منطقة القصيم
 “التقاعد” خلال 2020.. قفزات نمو نحو التحول الرقمي والمستهدفات الإستراتيجية
منوعات
 وصول المبعوث الأممي مارتن غريفثس إلى مطار عدن الدولي للقاء الحكومة اليمنية الجديدة
أبرز المواد
 أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي ويستعرض إنجازاتها خلال 2020م
منطقة الجوف
 خفض إنتاج المملكة المفاجئ سيرفع النفط إلى 60 دولارا للبرميل
أبرز المواد
 إرادة ينظم دورة الأخطاء الدوائية والعالية الخطورة والمتشابهة في الشكل والنطق”
منطقة مكة المكرمة
 وزير الصحة : تلقيت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. سألتزم بالاحترازات الوقائية
أبرز المواد
 إنقاذ متسابق فرنسي تعرّض لحادث انقلاب بـ”رالى داكار”
أبرز المواد
 مسلسل “رشاش”.. الأم ترفض عرضه والأخت مستاءة وقانونيٌّ يفصل نظامًا
أبرز المواد
 السماح للأجانب بإدارة الشركات المملوكة لسعوديين
أبرز المواد
 “هدف” يوقع اتفاقية تعاون مع “جاهز” لدعم توظيف المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات
أبرز المواد
هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق هويتها الجديدة .. والدورة البرامجية

هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق هويتها الجديدة .. والدورة البرامجية

أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي هيئة المتاحف بالمملكة الدكتور ستيفانو كاربوني

أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي هيئة المتاحف بالمملكة الدكتور ستيفانو كاربوني

منطقة القصيم
“التقاعد” خلال 2020.. قفزات نمو نحو التحول الرقمي والمستهدفات الإستراتيجية

“التقاعد” خلال 2020.. قفزات نمو نحو التحول الرقمي والمستهدفات الإستراتيجية

منوعات
وصول المبعوث الأممي مارتن غريفثس إلى مطار عدن الدولي للقاء الحكومة اليمنية الجديدة

وصول المبعوث الأممي مارتن غريفثس إلى مطار عدن الدولي للقاء الحكومة اليمنية الجديدة

أبرز المواد

إنقاذ متسابق فرنسي تعرّض لحادث انقلاب بـ”رالى داكار”

إنقاذ متسابق فرنسي تعرّض لحادث انقلاب بـ”رالى داكار”
http://almnatiq.net/?p=937666
المناطق - الرياض

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، نجح الفريق الطبي بقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى وادي الدواسر العام، في التعامل مع حالتين لمتسابقين بفئة السيارات؛ إثر تعرضهما لحادثين منفصلين خلال فعاليات رالي داكار السعودية 2021 بمرحلته الثالثة في المحافظة.

وتفصيلًا، استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى العام حالة لمتسابق فرنسي، تعرض لحادث انقلاب مروع يوم أمس الأول؛ نتج عنه إصابة في الرأس، أدت إلى ارتجاج مع كدمات متفرقة بالظهر والفقرات، وتم تنويمه للعلاج والملاحظة وخرج بعد تحسن صحته.

كما استقبل المستشفى متسابقًا آخر، تعرض لإصابة وآلام شديدة في الركبة اليمني مع تورم، وتَبَيّن بعد عمل أشعة الرنين، وجود كدمة في الرباط الصليبي الأمامي مع تجمع دموي بالمفصل؛ حيث عُملت له جبيرة خلفية للركبة وتم إعطاؤه العلاج اللازم”.

وأكد المتسابق الفرنسي ؛ أن الخدمة الطبية والرعاية الصحية المميزة التي وجدها من الفريق الطبي بعد وصوله للمستشفى؛ مميزة جدًّا وجاءت انطلاقًا من مهنتهم الشريفة التي تضمن سلامة الإنسان ومن بينهم المتسابقون بشكل عام في الرالي الأضخم عالميًّا، مقدمًا شكره وتقديره على ما وجده من بيئة صحية آمنة واهتمام ملحوظ.

من جانبهم، وقفت إدارة المستشفى العام؛ ممثلة في مدير المستشفى بالإنابة الأخصائي أول محمد مبارك الوزرة، والمساعد للخدمات الطبية الدكتور الإمام الأخرص، على حالة المتسابق الفرنسي، واطمأنت على صحته والخطة العلاجية له منذ دخوله وحتى خروجه؛ وذلك في إطار متابعة مباشرة من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض والمساعد للخدمات العلاجية واستعداد المستشفى ورفع جاهزيته التي تواكب هذا الحدث العالمي.

روابط ذات صلة

هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق هويتها الجديدة .. والدورة البرامجية

هيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق هويتها الجديدة .. والدورة البرامجية
وصول المبعوث الأممي مارتن غريفثس إلى مطار عدن الدولي للقاء الحكومة اليمنية الجديدة

وصول المبعوث الأممي مارتن غريفثس إلى مطار عدن الدولي للقاء الحكومة اليمنية الجديدة
خفض إنتاج المملكة المفاجئ سيرفع النفط إلى 60 دولارا للبرميل

خفض إنتاج المملكة المفاجئ سيرفع النفط إلى 60 دولارا للبرميل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*