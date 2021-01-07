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وزير الصحة : تلقيت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. سألتزم بالاحترازات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=937669
المناطق - متابعات

تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الخميس) الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وأعرب وزير الصحة عن شكره للقيادة الرشيدة لحرصها الدائم على صحة الفرد والمجتمع.

وقال الربيعة عبر حسابه في «تويتر»: «أذكر جميع من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها.. مسؤوليتي تجاه وطني ومجتمعي مهمة.. لذا سأبقى ملتزمًا -بإذن الله- بالاحترازات الوقائية؛ لحماية غيري من انتقال العدوى».

وبعد تلقيه الجرعة الثانية من التطعيم، استعرض وزير الصحة حالة «محصّن» في تطبيق «توكلنا»، مؤكدا أهمية تحميل أو تحديث تطبيق «توكلنا»، لاستعراض «الجواز الصحي».

وكان وزير الصحة قد أطلق، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي خدمة «الجواز الصحي» عبر تطبيق «توكلنا»، حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكيد من أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فايروس كورونا (كوفيد-19) وأصبح «محصّنا» ضد الفايروس.

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