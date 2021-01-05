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إرادة ينظم دورة الأخطاء الدوائية والعالية الخطورة والمتشابهة في الشكل والنطق”

إرادة ينظم دورة الأخطاء الدوائية والعالية الخطورة والمتشابهة في الشكل والنطق”
http://almnatiq.net/?p=937672
المناطق - جدة

نظم مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة يوم الثلاثاء الموافق 21/5/1442 ممثلآ في إدارة الرعاية الطبية دورة تدريبية بعنوان ( الأخطاء الدوائية والأدوية عالية الخطورة والأدوية المتشابهة في الشكل والنطق ) بهدف التعرف على أهمية التفريق بين الأدوية من قبل الممارسين الصحيين في مختلف التخصصات والتعرف على الأشكال وكيفية التفريق بينها.. بدورها أكدت إدارة المجمع على أهمية هذا النوع من الدورات التدريبية التي يحتاجها الممارس الصحي على المستوى الشخصي وكذلك المنهي مما يساهم في تأهيله بالشكل الصحيح ولما فيها من التوعية الصحية والتطبيقية للممارسين الصحيين وللمجتمع وأفراده..

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