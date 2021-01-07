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خفض إنتاج المملكة المفاجئ سيرفع النفط إلى 60 دولارا للبرميل
http://almnatiq.net/?p=937676
المناطق - رويترز

رفع بنك “يو.بي.إس” السويسري توقعه لأسعار خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف العام، وذلك بعد خفض السعودية المفاجئ للإنتاج بشكل أحادي، وتوقعات بتعاف كبير للطلب في الربع الثاني بدعم توزيع لقاحات وزيادة نشاط السفر.
وكتب محللون بالبنك السويسري في مذكرة أن الخطوة السعودية عوضت بالكامل زيادة أوبك الإنتاج 0.5 مليون برميل يوميا في يناير ، وهو ما سيسفر عن سوق نفط تحظى بإمدادات أقل في النصف الأول من العام.
وكانت المملكة أكبر مُصدر للنفط في العالم تعهدت أمس الأربعاء بتخفيضات إضافية طوعية لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا في فبراير ومارس ، مما دفع أسعار خام القياس برنت إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير شباط.
وقال يو.بي.إس “الخطوة الاستباقية للمملكة تشير لنا إلى رغبة في الدفاع عن الأسعار ودعم سوق النفط وسط مخاوف بشأن الطلب بسبب زيادة القيود على التنقل في أوروبا.
جرى تداول خام برنت عند نحو 54.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش اليوم، في حين ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 51.02 دولار. 
ويتوقع البنك أن يجري تداول برنت عند 63 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021 وتداول غرب تكساس الوسيط بخصم ثلاثة دولارات من أسعار برنت.

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