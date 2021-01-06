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أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي ويستعرض إنجازاتها خلال 2020م

أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي ويستعرض إنجازاتها خلال 2020م
http://almnatiq.net/?p=937680
المناطق - واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الإسكان التنموي، إنجازات اللجنة خلال العام 2020م بالمنطقة ومحافظاتها .
جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي السادس عشر الذي ترأسه سموه، بحضور أعضاء اللجنة، وقدم خلاله مدير عام فرع وزارة الإسكان بالجوف فهيد بن مطلق الشمري عرضاً عن جهود اللجنة وإنجازاتها خلال عام 2020م ، حيث تم تسليم 330 وحدة سكنية بنظام الانتفاع ، و 10.500.000 ريال تمويل غير حكومي ، وتسجيل 400 متطوع ، وتوفير مساكن عن طريق منصة جود منها 8 فلل و 9 شقق ، و 14 طلباً جاري العمل عليها ، وتقديم دعم مالي للإيجارات قدره 900 ألف ريال لمستفيدي منصة جود ، والموافقة على تأسيس جمعية الإسكان بمحافظة طبرجل .
ونوه سمو أمير المنطقة بما تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مثمنًا جهود اللجنة في التواصل مع المستفيدين وتسهيل العديد من الأعمال والإسهام في الإسكان التنموي.

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