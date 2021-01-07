“التقاعد” خلال 2020.. قفزات نمو نحو التحول الرقمي والمستهدفات الإستراتيجية

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كشفت المؤسسة العامة للتقاعد في إحصائها لمنجزاتها السنوية لعام 2020 عن قفزات نمو وتحول رقمي محقق شمل كامل خدماتها ومقدراتها في سبيل تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية.

وأبرزت الإحصائيات نسب نمو عالية في تحول العملاء نحو الخدمات الإلكترونية بالمقارنة مع أداء عام 2019 بلغت 197% في معدل زيارة العملاء للبوابة الإلكترونية، كما بلغت الزيادة 169% في معدل استخدام الخدمات الإلكترونية، فيما تضاعفت عدد مرات تحميل تطبيق التقاعد 228%.

وبلغ عدد زوار بوابة المؤسسة خلال عام 2020 أكثر من 7 ملايين زائر فيما بلغ عدد المسجلين في بوابة الخدمات الإلكترونية أكثر من 677 ألف مسجل قاموا بتصدير أكثر 198 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية وأكثر من مليون خطاب تعريف إلكتروني بالمعاش، كما بيّنت “التقاعد” عن إنجازها لأكثر من 275 ألف معاملة تقاعدية خلال العام الفائت فيما بلغ مجمل المبالغ المصروفة خلال العام للمعاشات التقاعدية أكثر من 83 مليار لأكثر من 1.2 مليون عميل ما بين متقاعد ومستفيد.

وفي ذات السياق أطلقت” التقاعد” خلال عام 2020 منصة ميثاق لخدمة الجهات الحكومية وتسهيل رفع بيانات الحسابات الإفرادية لمشتركيها، ومنصة تقدير لتقديم خدمات ومزايا خاصة للمتقاعدين والمستفيدين.

وعلى صعيد العناية بالعملاء والتواصل الفعّال أعلنت التقاعد استقبالها ما يزيد عن 411 ألف اتصال من خلال مركز الاتصال الموحد، فيما بلغت أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في العديد من المناطق إلى 8 أجهزة خدمة ذاتية تتيح للعميل إجراء معاملاته وطباعة التعريف بالمعاش والبطاقة التقاعدية بشكل ذاتي وإلكتروني.

ورغم ظروف الجائحة حافظت “التقاعد” ممثلة بذراعها الاستثماري شركة الاستثمارات الرائدة على أداءها الاستثماري محققة 7.9 كمعدل عائد سنوي، مرتكزة بذلك على سياسة استثمارية طويلة المدى تحافظ على التنوع وتحرص على التوزيع الإستراتيجي للأصول.

يشار إلى أن “التقاعد” تعد من أوائل الجهـات الحكومية التـي قامـت بتطبيـق مفهـوم “إدارة اسـتمرارية الأعمـال” BCP والتحول الرقمي بما أهلها للحصول على شهادة الأيزو (22301) في استمرارية الأعمال وشهادة الأيزو (20000) في إدارة خدمات تقنية المعلومات.