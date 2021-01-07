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أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي هيئة المتاحف بالمملكة الدكتور ستيفانو كاربوني

أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي هيئة المتاحف بالمملكة الدكتور ستيفانو كاربوني

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أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي هيئة المتاحف بالمملكة الدكتور ستيفانو كاربوني

أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي هيئة المتاحف بالمملكة الدكتور ستيفانو كاربوني
http://almnatiq.net/?p=937689
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان الإمارة, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير عام فرع وزارة السياحة بالمنطقة إبراهيم المشيقح, اليوم, الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف بالمملكة الدكتور ستيفانو كاربوني.

ورحب سموه بالرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف, منوهاً بما يتلقاه قطاع الثقافة بالمملكة من دعم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ, مثمناً ما يبذله سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان من جهود متتالية تجاه تعزيز قطاع الثقافة وتنظيم قطاع المتاحف في المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص عبر تطوير الممارسين في المتاحف ورسم الاستراتيجية للقطاع وتشجيع التمويل والاستثمار.

من جانبه قدم الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف بالمملكة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يجده قطاع المتاحف بالمنطقة من اهتمام وتشجيع سموه, مشيداً بما تمتلكه القصيم من متاحف وتاريخ وآثار متعددة.

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