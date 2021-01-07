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أمير القصيم يستقبل مساعد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة بمناسبة مباشرة المحكمة لأعمالها
http://almnatiq.net/?p=937698
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، مساعد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم الدكتور علي بن محمد الجربوع, الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة بمناسبة افتتاح ومباشرة المحكمة لأعمالها.

وهنأ سمو أمير القصيم الشيخ الجربوع على مباشرة المحكمة أعمالها ، منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيدها الله ـ من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة بما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع، مؤكداً أن تطبق شريعة الله وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والعدل بين الناس نهج هذه الدولة المباركة، ولا يمكن أن تحيد عنه أبدًا ، متمنيًا سموه للشيخ الجربوع ولكافة منسوبي المحكمة التوفيق والسداد.

من جهته ، قدّم الشيخ الجربوع شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ؛ على الاستقبال والاستماع إلى توجيهاته السديدة الرامية إلى خدمة المنطقة وأهلها ولتحقيق العدالة بين الناس ، مثمناً متابعة واهتمام سموه للمحكمة ومنسوبيها ، ما أسهم في النهوض بأدائها لمختلف مهامها وواجباتها.

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