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رئيس صندوق التنمية الثقافي: الصندوق يرسخ مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة ثقافيًا

رئيس صندوق التنمية الثقافي: الصندوق يرسخ مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة ثقافيًا
http://almnatiq.net/?p=937701
المناطق - واس

أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافي بدر بن حسين الزهراني أن الصندوق يرسخ مكانة المملكة بين الدول الرائدة في مجال الثقافة والفنون على مستوى العالم, وسيعمل جاهدًا على تحقيق طموحات القيادة الرشيدة، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة المحتوى المحلي للفنون والثقافة ورفع مؤشرات الرفاه الاجتماعية والمرتبطة ببرنامج جودة الحياة، والإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 4.6 مليارات ريال وإيجاد أكثر من 70 ألف فرصة وظيفية بحلول 2030م.
ونوه الزهراني بدعم صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي المتواصل للثقافة بمكوناتها المختلفة، واهتمامه البالغ بالصندوق منذ طرحه كمبادرة حتى رأى النور بقرار من مجلس الوزراء أمس الأول كمنجز ثقافي.
وأكد الزهراني أن الصندوق يسعى إلى تنمية قطاع الثقافة من خلال تحفيز الجهات العاملة في المجال الثقافي للإسهام والاستثمار فيه بوصفه أحد أهم القطاعات الداعمة لاقتصاديات الوطن, مبيناً أن “الصندوق” إحدى مبادرات وزارة الثقافة ضمن برنامج جودة الحياة التي تهدف إلى دعم منشآت القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والجمعيات العاملة في المجالات الثقافية المختلفة أو في دعم الممارسين في مختلف هذه المجالات، من خلال تقديم برامج تنموية تلبي احتياجات القطاعات الثقافية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في القطاع الثقافي.
وأفاد أن صندوق التنمية الثقافي يعتزم عقد شراكات إستراتيجية فعّالة مع جهات عدة في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع الثقافي والممارسين فيه بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة والمصلحة العامة.

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