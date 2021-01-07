أمير القصيم يتسلم تقرير جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة في برنامج تعزيز الأمن الفكري ويدشن البرنامج الدعوي “الأسرة والإجازة”

المناطق - بريدة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تقرير جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة في برنامج تعزيز الأمن الفكري.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني, اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم ومساعد مدير عام الإدارة الشيخ سالم الحجي.

واستمع سموه من قبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية عن الجهود المبذولة في برنامج تعزيز الأمن الفكري والبرامج المقدمة عبر الندوات والجوامع التي تساهم في تظافر الجهود لتحقيق كافة التطلعات في حماية المجتمع والديمومة في تحصين عقول الناشئة ووقايتها من الانحرافات الفكرية والسلوكية, مع بيان صورة الانحراف للمجتمع بكافة صوره وأشكاله واثارة المدمرة, والتي تساهم في نبذ الفرقة وعدم مخالفة الجماعة ولزوم الطاعة لولي الأمر, مؤكداً لسموه على أن جهود برنامج تعزيز الأمن الفكري وبالشراكة مع إمارة منطقة القصيم يسعى وعلى مدى العام إلى تحقيق كافة التطلعات الموصلة إلى حماية المجتمع.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم جهود وزارة الشؤون الإسلامية وفرعها بالمنطقة من خلال تقديم العديد من البرامج التوعوية المحصنة للمجتمع، مشيراً إلى أن هذه البلاد حرسها الله قامت على التوحيد النقي الخالص ولم تقم على الحزبيات والانتماءات الداعية إلى تفريق المجتمع وتهديد أمن المقدسات التي شرف الله بلادنا بخدمتها والحفاظ على أمنها واستقرارها, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.