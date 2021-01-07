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مستشفى ثادق العام يقدم خدماته الصحية لـ 61525 خلال 9 أشهر من 2020

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مستشفى ثادق العام يقدم خدماته الصحية لـ 61525 خلال 9 أشهر من 2020

مستشفى ثادق العام يقدم خدماته الصحية لـ 61525 خلال 9 أشهر من 2020
http://almnatiq.net/?p=937713
المناطق - الرياض

كشفت “صحة الرياض” أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة ثادق خلال 9 أشهر من العام الحالي 2020م بلغ (61525) مستفيد، اذ قدم مستشفى ثادق العام خدماته خلال نفس العام لعدد( 17577) مريض ، حيث أستفاد مايقارب من( 20667) مريض من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ(13525) مراجع .وأضافت أن المستشفى أجرى  ( 67691) فحص مخبري، و( 5709) فحص شعاعي.وأشارت إلى أن مستشفى ثادق العام أجرى ( 33) عملية جراحية كبرى لمختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد ( 218) عملية جراحية ليصل الاجمالي للعمليات الجراحية (258) عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة ، كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خدماته لعدد (67) مستفيد ، فيما بلغ اجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 7مراكز صحة(27333) مستفيد .

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