إطلالة بانورامية رائعة على ارتفاع 90 متراً ..”برج مياه الخبر” معلم يستحق الزيارة

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في جزيرة تحيط بها المياه وتؤدي إلى شمال كورنيش الخبر، يقع برج مياه الخبر ؛ ذلك المعلم البارز المكون من ثلاثة طوابق؛ حيث يحتوي الطابق العلوي منه على مطعم يطل على مدينة الخبر وكورنيش الواجهة البحرية، فيما تمكّن الشرفه الزوار والسياح من الوقوف لمشاهدة المدينة.

ويحتوى البرج على خزان المياه لتوفير المياه لمدينة الخبر بطاقة استيعابية تصل إلى 5 آلاف متر مكعب من المياه، وهناك جسر يربط الجزيرة بطريق الكورنيش الشمالي، فيما يصل ارتفاع البرج إلى 90 متراً، و ويوفر تجربة رائعة للسياح.

يشار إلى أن مدينه الخبر تتميز بإطلالتها على شاطئ الخليج، وتبعد مسافة 17 كيلو متراً إلى الجنوب من مدينه الدمام وتتفرد بالمناظر الطبيعية الخلابة وتضم العديد من الأماكن السياحية من شواطئ رائعة وأنشطة ترفيهية تناسب جميع الأعمار، ما يجعل منها موقعاً رائعا لقضاء عطلة مليئة بالذكريات التي لا تنسى.

ويمكنك الوصول إلى الخبر عن طريق مطار الملك فهد الدولي، على بعد حوالى 50 كم من وسط المدينة، ويمكن الوصول إليه عن طريق سيارات الأجرة المتوفرة من المطار إلى الخبر.

ويتوفر في الخبر العديد من مراكز التسوق الكبيرة ذات الشعبية الواسعة التى تقدم جميع أنواع المنتجات بأسعار جيدة مع فرص ترفيهية عدة.

كذلك تحتوى المدينة علي شوارع التسوق المتميزة بالمدينة، خاصة شارع الأمير نايف، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات، وصالات الألعاب؛ إضافة إلى الواجهات البحرية وغيرها من المرافق السياحية.

كما تتنوع المطاعم في الخبر بشكل يرضي الأذواق، بداية من المطاعم الشعبية التي تقدم المأكولات السعودية التقليدية، إلى جانب المطاعم العالمية بأطباقها المتنوعة، لذا ستجد وعائلتك ما يناسبك عند زيارة الخبر.

يُذكر أن موسم شتاء السعودية “الشتاء حولك” خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020، حتى نهاية مارس 2021م،يشمل 300 تجربة وباقة سياحية في 17 وجهة متفرقة في أنحاء المملكة، وعروض من 200 منشأة في القطاع الخاص لمزيد من المتعة للعائلات والأفراد.