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أمير الباحة يتسلم عدة تقارير عن أعمال أمانة المنطقة الميدانية

أمير الباحة يتسلم عدة تقارير عن أعمال أمانة المنطقة الميدانية
http://almnatiq.net/?p=937723
المناطق - واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة عدة تقارير عن جاهزية أمانة المنطقة وبلدياتها لموسم الأمطار, وكذلك استعدادات بلديات القطاع التهامي لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال موسم ربيع الباحة.
كما تسلم تقريراً عن الجولات الميدانية والزيارات التي تمت لبلديات قطاع السراة من أجل متابعة الخدمات والمشاريع البلدية الجاري تنفيذها بتلك المحافظات.
واستمع سمو أمير منطقة الباحة خلال استقباله بمكتبه اليوم أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط إلى شرح عما تضمنته التقارير من جهود وأعمال وإحصائيات عن المنجزات والخطط المستقبلية للإيفاء بالاحتياجات والطلبات الجديدة.
وثمّن الأمير الدكتور حسام بن سعود الجهود التي تقدمها الأمانة والبلديات في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المبذولة والمتابعة المستمرة وسرعة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وكذلك العمل على إزالة عناصر التشوه البصري وتكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية وما في حكمها.
من جانبه أكد الدكتور السواط أن توجيهات سموه سيكون لها أبلغ الأثر في الارتقاء بمستوى المشاريع والخدمات البلدية في المنطقة وزيادة رضا المستفيدين ودعم الجانب السياحي في المنطقة كوجهة سياحية رئيسية على خارطة الوطن في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة.

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