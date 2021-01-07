أبها يعمق جراح الفيصلي بهدف في الوقت القاتل

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تغلب فريق أبها على ضيفه فريق الفيصلي بهدف دون مقابل ، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

سجل هدف المباراة الوحيد لأبها لاعبه كريم عواضي عند الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع أبها نقاطه لـ 17 نقطة محتلًا المركز الثامن مؤقتًا، بينما بقي رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر في سُلّم الترتيب .