احدث الأخبار

أبها يعمق جراح الفيصلي بهدف في الوقت القاتل
أبرز المواد
 صخور الطائف توثق الحضور القوي للخط العربي الإسلامي في مراحله المبكرة
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق خدمة الربط الإلكتروني مع “الحياة الفطرية”
أبرز المواد
 رئيس الطيران المدني يستعرض مع مديري المطارات البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات
أبرز المواد
 الغذاء والدواء تحذّر من 3 منتجات حناء لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات
أبرز المواد
 أمير الباحة يتسلم عدة تقارير عن أعمال أمانة المنطقة الميدانية
منطقة الباحة
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,000 كرتون من التمور للنازحين والمتضررين في محافظة مأرب
محليات
 إطلالة بانورامية رائعة على ارتفاع 90 متراً ..”برج مياه الخبر” معلم يستحق الزيارة
المنطقة الشرقية
 مستشفى ثادق العام يقدم خدماته الصحية لـ 61525 خلال 9 أشهر من 2020
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8737.20 نقطة
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم تقرير جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة في برنامج تعزيز الأمن الفكري ويدشن البرنامج الدعوي “الأسرة والإجازة”
منطقة القصيم
 أمير منطقة الرياض يدشن حملة ” الخوارج شرار الخلق “
منطقة الرياض
أبها يعمق جراح الفيصلي بهدف في الوقت القاتل

أبها يعمق جراح الفيصلي بهدف في الوقت القاتل

أبرز المواد
صخور الطائف توثق الحضور القوي للخط العربي الإسلامي في مراحله المبكرة

صخور الطائف توثق الحضور القوي للخط العربي الإسلامي في مراحله المبكرة

أبرز المواد
“البيئة” تطلق خدمة الربط الإلكتروني مع “الحياة الفطرية”

“البيئة” تطلق خدمة الربط الإلكتروني مع “الحياة الفطرية”

أبرز المواد
رئيس الطيران المدني يستعرض مع مديري المطارات البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات

رئيس الطيران المدني يستعرض مع مديري المطارات البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات

أبرز المواد

أبها يعمق جراح الفيصلي بهدف في الوقت القاتل

أبها يعمق جراح الفيصلي بهدف في الوقت القاتل
http://almnatiq.net/?p=937738
المناطق - واس

تغلب فريق أبها على ضيفه فريق الفيصلي بهدف دون مقابل ، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
سجل هدف المباراة الوحيد لأبها لاعبه كريم عواضي عند الدقيقة 85 من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة رفع أبها نقاطه لـ 17 نقطة محتلًا المركز الثامن مؤقتًا، بينما بقي رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر في سُلّم الترتيب .

روابط ذات صلة

صخور الطائف توثق الحضور القوي للخط العربي الإسلامي في مراحله المبكرة

صخور الطائف توثق الحضور القوي للخط العربي الإسلامي في مراحله المبكرة
“البيئة” تطلق خدمة الربط الإلكتروني مع “الحياة الفطرية”

“البيئة” تطلق خدمة الربط الإلكتروني مع “الحياة الفطرية”
رئيس الطيران المدني يستعرض مع مديري المطارات البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات

رئيس الطيران المدني يستعرض مع مديري المطارات البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*