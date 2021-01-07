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تحت رعاية أمير الشرقية.. تدشين برنامج “الأسرة والإجازة “

تحت رعاية أمير الشرقية.. تدشين برنامج “الأسرة والإجازة “
http://almnatiq.net/?p=937741

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، دشن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ /عمر بن فيصل الدويش اليوم الخميس ، برنامج “الأسرة والإجازة ” الذي ينظمه الفرع بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إجازة الربيع للعام الحالي 1442هـ ،عبر كلمات ومحاضرات وندوات وملتقيات دعوية متنوعة يقدمها نخبة من الدعاة في عدد من المساجد والجوامع ومصليات المتنزهات بالمنطقة، وعبر الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويستهدف البرنامج إقامة 460 ما بين محاضرة وكلمة دعوية وتوعوية ، تقام بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية تزامناً مع بداية إجازة الربيع للعام الجاري 1442هـ.
وعقب التدشين أشاد الدويش بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بشكل عام ومنها إطلاق البرامج التوعوية التي تلامس حاجة المجتمع بمختلف فئاته من أجل المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع مثالي متمسك بالتعاليم والقيم النبيلة التي جاءت بها الشرعية الإسلامية، مؤكداً أهمية البرنامج في العناية بالأسرة التي تمثل المجتمع ويتوافق مع توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة وفق مستهدفات رؤية 2030.
يشار إلى أن البرنامج يهدف إلى المحافظة على مكتسبات الأسرة في الإجازة ، كما سيتطرق المشاركون في تنفيذه إلى الموضوعات التالية : “الترفيه المباح، وأهمية تنظيم الوقت واغتنامه، والآثار الحميدة للاجتماع بالأسرة، وفوائد الحوار بين أفراد الأسرة، والحرص الأكيد على استغلال طاقات الشباب ومواهبهم، وتذكير الأبناء بالمحافظة على المرافق العامة “،وكذلك التوجيه لأولياء الأمور بأن يشجِّعوا أبناءهم وأن يأخذوا بأيديهم وتحفيزهم للمشاركة في هذه المحاضرات والندوات والملتقيات الدعوية المتنوعة.
كما قدم الدويش خلال حديثه شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور / عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهوده ومتابعته الحثيثة لتنفيذ مثل هذه البرامج سائلا المولى عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين .

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