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تمديد حظر حسابي ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام” حتى نهاية ولايته

تمديد حظر حسابي ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام” حتى نهاية ولايته

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تمديد حظر حسابي ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام” حتى نهاية ولايته

تمديد حظر حسابي ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام” حتى نهاية ولايته
http://almnatiq.net/?p=937746
المناطق - وكالات

قال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” إن الشركة ستمدد الحظر على حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام” لأسبوعين على الأقل حتى اكتمال عملية انتقال السلطة.

وقال في بيان إن “الأحداث المروعة في الساعات الـ24 الماضية تظهر بوضوح أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لتقويض الانتقال السلمي والقانوني للسلطة إلى خليفته المنتخب، جو بايدن”.

وأضاف: “نعتقد أن السماح للرئيس بالاستمرار في استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية. لذلك، نقوم بتمديد الحظر الذي فرضناه على حسابيه في (فيسبوك) و(إنستغرام) إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة”.

وأمس الأربعاء أغلق كل من “تويتر” و”فيسبوك” و”سناب” مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سارع عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

وقام ترامب وحلفاؤه على مدى شهور بتضخيم مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، ما أدى إلى تنظيم مظاهرة واقتحام مبنى الكونغرس أمس الأربعاء.

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