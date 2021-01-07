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وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره البريطاني

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وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره البريطاني

وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره البريطاني
http://almnatiq.net/?p=937749
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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