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التعادل السلبي يحسم مواجهة الوحدة والفتح
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المناطق - واس

حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي الوحدة والفتح التي جرت بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده النقطي إلى 19 نقطة في المركز الرابع، والفتح رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع.

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