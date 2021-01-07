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أمطار على منطقة القصيم

أمطار على منطقة القصيم

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أمطار على منطقة حائل

أمطار على منطقة حائل

منطقة حائل

أمطار على منطقة القصيم

أمطار على منطقة القصيم
http://almnatiq.net/?p=937760
المناطق - واس

هطلت أمطار مساء اليوم خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، تشملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح و مراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والصمعوريه والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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