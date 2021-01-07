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أبرز المواد

باكستان تطالب أفغانستان بالقضاء على معاقل الإرهابيين الذين يستهدفون أراضيها

باكستان تطالب أفغانستان بالقضاء على معاقل الإرهابيين الذين يستهدفون أراضيها
http://almnatiq.net/?p=937766
المناطق - وكالات

أدانت باكستان بشدة الهجوم الذي نفذه مسلحون من داخل الأراضي الأفغانية على نقطة حدودية باكستانية في منطقة “مهمند”, وأدت إلى مقتل جندي باكستاني.
جاء ذلك في بيان صادر من الخارجية الباكستانية، طالبت فيه باكستان الحكومة الأفغانية, باتخاذ إجراءات فورية ضد معاقل الإرهابيين والمجموعات الإرهابية التي تتخذ من الأراضي الأفغانية ملاذاً آمناً لشن مثل هذه الهجمات الإرهابية ضدها عبر الحدود.

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