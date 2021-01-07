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“الرياضة” تعلن أحقية 11 ناديا بالحصول على شهادة الكفاءة المالية

“الرياضة” تعلن أحقية 11 ناديا بالحصول على شهادة الكفاءة المالية

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“الرياضة” تعلن أحقية 11 ناديا بالحصول على شهادة الكفاءة المالية

“الرياضة” تعلن أحقية 11 ناديا بالحصول على شهادة الكفاءة المالية
http://almnatiq.net/?p=937771

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة في اجتماعها الذي عُقد اليوم، القرارات الخاصة باستحقاق شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد دراسة كافة المستندات المقدمة من الأندية، والخاصة بالالتزامات المالية مستحقة السداد حتى 30 أكتوبر 2020م, ضمن نشاط كرة القدم والواجب تقديم مستندات الوفاء بها حتى 31 ديسمبر 2020م، حيث تضمنت هذه الالتزامات البنود التالية وهي: مستحقات اللاعبين, ومستحقات لأندية رياضية, ومقدمات عقود موظفين ومدربين, ورواتب لاعبين وموظفين ومدربين, ومكافآت مستحقة.
وبناء على ما سبق، فقد قررت اللجنة واستنادًا إلى المادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، الموافقة على منح شهادة الكفاءة المالية لأندية (ضمك – الفتح – العين – القادسية – الفيصلي – أبها – التعاون – الرائد – الشباب – الأهلي – الهلال)، كما قررت اللجنة عدم منح الشهادة لأندية (الباطن – الاتفاق – الوحدة – الاتحاد – النصر)، بسبب عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة (وفقًا للجدول المرفق).
وأوضحت اللجنة أنه استنادًا إلى المادة 22 من اللائحة فإنه يحق للأندية طلب إعادة النظر في هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام فقط من تاريخ إخطارها به، مع التأكيد بأن اللجنة ستواصل العمل مع كافة الأندية الرياضية حسب ما هو مخطط له ومنصوص عليه في لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بمتابعة شهرية مستمرة.
ولجنة الكفاءة المالية تود بهذه المناسبة أن تُعرب عن شكرها وتقديرها لكافة الأندية ومسؤوليها على اهتمامهم وتعاونهم الكبير في تقديم كل المستندات اللازمة لأجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية من أجل مستقبل مالي مستدام للوصول لأفضل ممارسات الحوكمة المالية بما يضمن استقرار إداراتها ماليًا وتنظيميًا.

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