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الأمير خالد بن سلمان يلتقي وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات المكلّف

الأمير خالد بن سلمان يلتقي وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات المكلّف
http://almnatiq.net/?p=937774
المناطق - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض اليوم, وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات المكلّف انتوني تاتا, بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال اللقاء بحث برامج التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وتعزيزها في إطار الشراكة بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي, ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري, والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير الطبيّب, ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري, ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضر من الجانب الأمريكي, الوفد المرافق لوكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات المكلّف.

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