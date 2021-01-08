لهذا السبب يرفض راموس التجديد مع ريال مدريد

لهذا السبب يرفض راموس التجديد مع ريال مدريد

أبرز المواد
كيف قاده “الشغف ببوكيمون” إلى السجن؟

كيف قاده “الشغف ببوكيمون” إلى السجن؟

أبرز المواد
10 مخاطر تنتظر العالم في 2021

10 مخاطر تنتظر العالم في 2021

أبرز المواد
تحديث واتساب الجديد.. الآن اختياري وغدا إجباري

تحديث واتساب الجديد.. الآن اختياري وغدا إجباري

أبرز المواد

أمطار على منطقة الباحة والقصيم

أمطار على منطقة الباحة والقصيم
http://almnatiq.net/?p=937779
المناطق - واس

هطلت اليوم على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والعقيق وقلوه والمخواه وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
كما هطلت أمطار مساء اليوم خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، تشملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح و مراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والصمعوريه والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

روابط ذات صلة

لهذا السبب يرفض راموس التجديد مع ريال مدريد

لهذا السبب يرفض راموس التجديد مع ريال مدريد
كيف قاده “الشغف ببوكيمون” إلى السجن؟

كيف قاده “الشغف ببوكيمون” إلى السجن؟
تحديث واتساب الجديد.. الآن اختياري وغدا إجباري

تحديث واتساب الجديد.. الآن اختياري وغدا إجباري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*