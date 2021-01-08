لهذا السبب يرفض راموس التجديد مع ريال مدريد

المناطق - وكالات

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن سيرجيو راموس يواصل رفض تجديد العقد الذي وضعه ريال مدريد على الطاولة.

وينتهي عقد راموس (34 عاما) مع ريال مدريد الصيف المقبل. ووفقا للمصدر، فقد رفض المدافع الصلب العرض المقدم من ناديه لتجديد تعاقده.

وذكرت الصحيفة أن السبب الذي يجعل راموس يرفض التجديد هو شعوره بأن “قيمة العقد لا تناسب قيمته كلاعب”.

من جهته، يعتقد رئيس النادي فلورنتينو بيريز أن مطالب راموس “غير واقعية بالنظر إلى الضغط الذي تعاني منه الموارد المالية للنادي بسبب أزمة فيروس كورونا”.

واقترح النادي على قائد الريال تجديد العقد بنفس الأجر الذي يتقاضاه حاليا (12 مليون يورو).

وهناك نقطة خلافية أخرى بين الطرفين، وهي مدة العقد، حيث يريد راموس التجديد لمدة عامين، إلا أن الفريق يقترح عاما واحدا فقط.

وتزعم تقارير إعلامية أن اللاعب الإسباني تلقى عدة عروض، خاصة من بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.