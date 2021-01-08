كيف قاده “الشغف ببوكيمون” إلى السجن؟

المناطق - وكالات

دفعه الشغف بشخصيات “بوكيمون” الكرتونية، إلى ادعاء فوزه عشرات المرات ببطاقات مرتبطة بهذه الكائنات الرقمية، في لعبة تنظمها شركة محلية.

وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي حفر على عصيّ مثلجات عبارة تؤكد فوزه زوراً بالجوائز.

ويُشتبه في حفر هذا الرجل البالغ 43 عاما عبارة “لقد فزت ببطاقة غاري-بوكيمون” على ما لا يقل عن 25 عصا مثلجات في إطار مسابقة نظمتها شركة “غاريغاري-كون” اليابانية، وفق وسائل إعلام يابانية.

وإثر استغرابها حصول شخص واحد على هذا العدد الكبير من العصيّ الفائزة التي يُفترض أن تكون نادرة، أخطرت الشركة المنظمة للمسابقة الشرطة بالموضوع، وفق وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء.

وأوضحت قناة “إن إتش كاي” اليابانية العامة أن العصيّ المزورة “كانت محفورة بحرفية”، لافتة إلى أن الشرطة تعتزم التعمق في التحقيق في شأن التقنية التي استخدمها الرجل.

وأشارت شركة “غاريغاري-كون” إلى أن “عصيّ مثلجات فائزة مزيفة” لا تزال ربما قيد التداول وهي مطروحة للبيع عبر الإنترنت.

و”بوكيمون” هو أنمي ياباني، مقتبس عن ألعاب فيديو تابعة لشركة نينتيندو، وصدر مسلسل رسوم متحركة منه بعدة لغات، كما وصدت عدة ألعاب ونسخ ألعاب فيديو.