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استمرار هطول الأمطار الرعدية بمكة والمدينة والباحة وعسير

استمرار هطول الأمطار الرعدية بمكة والمدينة والباحة وعسير
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المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير تشمل السواحل منها تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض وتبوك والمدينة المنورة والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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