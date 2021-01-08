تعرّف على أضرار الزيوت «المهدرجة» وبدائلها المفيدة

تعرّف على أضرار الزيوت «المهدرجة» وبدائلها المفيدة

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تعرّف على أضرار الزيوت «المهدرجة» وبدائلها المفيدة

تعرّف على أضرار الزيوت «المهدرجة» وبدائلها المفيدة
http://almnatiq.net/?p=937840
المناطق_ الرياض

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أضرار الزيوت المهدرجة، وتأثيرها السلبي على القلب، وعلى صحة الإنسان، مبينة البدائل الصحية لها.

 وأشارت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع”تويتر” إلى أن الدهون المهدرجة هي دون متحولة اصطناعياً نتيجة تعرض الزيوت لغاز الهيدروجين تحت درجة حرارة عالية مما يؤدي لتكون دهون صلبة ضارة، وتتم هذه العملية لغرض زيادة فترة الصلاحية، والمحافظة على الطعم، وتحسن قوام ونكهة الغذاء، فضلا عن أن صناعتها أقل في التكلفة.

 وأضافت أن أبرز منتجات الزيوت المهدرجة في شكل السمن النباتي “المارجرين”، ووجبات المطاعم السريعة، والكيك والبسكويت والفطائر، والشوربات المغلفة والنودلز.

 ولفتت إلى أضرار هذه النوعية من الزيوت وهي زيادة نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة، منوهة بأن البدائل الصحية للزيوت المهدرجة تتمثل في زيت الزيتون، وزيت الكانولا، ودوار الشمس، وزيت الذرة.

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