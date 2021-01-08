توجيه جديد من «وزارة العدل» بشأن إدارة الأجانب للشركات المملوكة للمواطنين

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توجيه جديد من «وزارة العدل» بشأن إدارة الأجانب للشركات المملوكة للمواطنين

توجيه جديد من «وزارة العدل» بشأن إدارة الأجانب للشركات المملوكة للمواطنين
http://almnatiq.net/?p=937843
المناطق_ الرياض

وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإيقاف العمل بالفقرة الثانية من القرار الوزاري الصادر في عام 1426هـ الذي ينص على (أنه في حال كون الشركة سعودية فلا يجوز للأجنبي إدارتها أو منحه أي صلاحيات تماشيا مع الأوامر القاضية بحظر توكيل السعودي للأجنبي).

وأشار الصمعاني في تعميمه للمحاكم وكتابات العدل – وفقاً لـ”عكاظ”-، إلى أن الوزارة تلقت برقية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير) بشأن ما لوحظ من عدم السماح بتعيين غير السعودي كمدير في الشركات المملوكة للسعوديين، وما انتهى إليه فريق العمل المكون لدراسة ما أشير إليه من عدم وجود مانع نظامي بهذا الشأن.

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