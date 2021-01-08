مصرع واصابة ٧ في حادثين منفصلين بعسير

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مصرع واصابة ٧ في حادثين منفصلين بعسير

مصرع واصابة ٧ في حادثين منفصلين بعسير
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المناطق_عسير

توفي شخصين واصيب ٥ في حادثين منفصلين في عقبة شعار وضلع. وفي التفاصيل فقد أكد المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير حادثين منفصلين في عقبتي شعار وضلع مما ادى الى عدد من الإصابات والوفيات .

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع عصر اليوم بعقبه ضلع،
توجهت خمس فرق إسعافية واتضح وجود خمس اصابات ووفاتين وتم التعامل مع الحالات من قبل الفرق الاسعافيه وجرى نقلها للمنشآت الصحيه القريبه.

واضاف الشهري ان الحادث الثاني وقع في عقبه شعار ادى الى حاله وفاه داعيا الله للمتوفين بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل.

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