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تنبيه مهم من الدفاع المدني لتفادي خطر الأمطار والسيول

تنبيه مهم من الدفاع المدني لتفادي خطر الأمطار والسيول
http://almnatiq.net/?p=937852
المناطق_ الرياض

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني نصيحة مهمة للجميع من مواطنين ومقيمين وذلك لتفادي أخطار المياه والسيول لاسيما عند هطول الأمطار.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لسلامتك.. أثناء هطول الأمطار ابتعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها) وتمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض و تبوك، والمدينة المنورة.

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